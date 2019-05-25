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محافظ القاهرة يشهد إزالة 28 عقارًا في منطقة الحكر القديم بالشرابية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أشرف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على بدء أعمال إزالة 28 عقارًا منطقة الحكر القديم بحي الشرابية والتي تضم 780 أسرة سيتم نقلهم تباعًا إلى منطقة المحروسة (1).

وأصدر عبدالعال، تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل الملابس والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر حيث أن المساكن الجديدة التي تستعد لاستقبالهم مؤثثة بالكامل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانطلقت أعمال الإزالة صباح اليوم لـ28 عقارًا يقطنها 57 أسرة بشارع عبدالرحمن سباق، بحضور العميد محسن صلاح الدين، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، واللواء هشام أبوالنصر، مدير مرافق القاهرة، وعدد من القيادات الأمنية وقوات الأمن، ومصطفى عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد، ورئيس حي الشرابية.

وأصدر المحافظ، قرارًا بتشكيل لجنة لتلقي تظلمات المواطنين برئاسة العميد محسن صلاح الدين، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وتضم عناصر من الأمن والجهات الرقابية ومسئولي الحي للنظر في تظلمات المواطنين وبحث أحقيتهم في الحصول على وحدات سكنية، كما أصدر المحافظ تعليماته بالإزالة الفورية لأي عقار يتم إخلاؤه من السكان.

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