الثلاثاء.. ندوة لنادي قضاة مصر لتكريم حفظة القرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قال المستشار محمود السيد، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، إن الثلاثاء المقبل ستُقام ندوة دينية لتكريم حفظة القرآن الكريم من القضاة وزوجاتهم وأبنائهم الذين اشتركوا في المسابقة التي أجريت على مدار ستة أيام من شهر رمضان المبارك.

ومن المقرر أن تٌقام الندوة، في النادي النهري بالعجوزة، لتكريم المشاركين جميعا، وإعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في جميع المستويات.

وأضاف "السيد" في بيان صحفي، اليوم السبت، أن هناك ستة مستويات للمسابقة؛ حفظ القرآن الكريم كاملا، ونصف القرآن الكريم، وثلث القرآن الكريم، وخمسة أجزاء، وثلاثة أجزاء، وجزء عّم.

ووفق متحدث النادي، فأن المشتركين سبعة عشر قاضيا، واثني عشر زوجة من زوجات القضاة، وسبعون من أبناء القضاة.