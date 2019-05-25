نشرة الحوادث المسائية السبت.. "الجنايات" تتنحى عن محاكمة سعاد الخولي وكشف رشاوي بـ63 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"الجنايات" تتنحى عن نظر محاكمة سعاد الخولي في تهمة غسيل الأموال

تنحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس عن نظر محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه، وقررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة تنزر القضية.

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الداخلية تكشف غسيل أموال ورشاوي خلال أسبوع

واصلت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم القطاع المصرفي واستغلال النفوذ والرشاوى بمختلف المحافظات.

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تأجيل أولى جلسات محاكمة 16 مُتهمًا بالانضمام لـ "جبهة النصرة" لـ8 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 16 مُتهمًا بـ"الانضمام لجبهة النصرة"، لجلسة 8 يونيو.

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ضبط المتهمين بسرقة 1.4 مليون جنيه من داخل سيارة بالمقطم

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث القاهرة، من ضبط اثنين من عناصر سرقة مليون و400 ألف جنيه، من مالك مكتب مقاولات عقب تتبعه أثناء خروجه من أحد البنوك بالمقطم .

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حل لغز مقتل جراح يمني داخل شقته بفيصل

تجري نيابة حوادث جنوب الجيزة، بإشراف شريف توفيق المحامي العام، تحقيقات موسعة في مقتل جراح يمني الجنسية داخل شقته ببولاق الدكرور.

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أفريقي يطعن زميله بمفك داخل مصنع الكراسي بمدينة بدر

طعن أفريقي زميله بمفك داخل مصنع الكراسي، بسبب خلافات بينهما، ما أسفر عن مصرعه بمدينة بدر، وأمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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عاطل يمزق جسد مسنه ببولاق

أقدم عاطل على تمزيق جسد مسنه، حاولت منعه من سرقتها في بولاق الدكرور قبل وجبة السحور، وأمكن ضبطهم المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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القبض على ربة منزل استولت على 12 مليون جنيه من مواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على ربة منزل لقيامها بالاشتراك مع زوجها، بتلقي مبالغ مالية من 3 أشخاص، بلغت نحو 12 مليون جنيه بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري.

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انفجار محول الكهرباء الرئيسي في الزاوية الحمراء

‏‫انفجر محول الكهرباء الرئيسي بشارع أبوالفضل في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة؛ ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة بالكامل.

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