تأجيل محاكمة 6 متهمين بـقتل "كويتي " في العجوزة لـ 22 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بقتل كويتي في منطقة العجوزة وسرقته، لجلسة 22 يونيو المقبل

صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، في وقت سابق بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهام بالقتل العمد المرتبط بالسرقة.

وكشفت تحقيقات القضية رقم 10908 لسنة 2019، أن المتهمين عقدوا اتفاقا جنائيًا على سرقة مسكن المجني عليه لسابق علمهم باحتفاظه بمبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية بمسكنه، مستغلين كونه طاعنًا في الطعن، فضلًا عن عمل المتهمة الخامسة خادمة لديه.

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وأكدت أن المتهمة الخامسة مكنت المتهمين الأول والثاني من الدلوف لمسكن المجني عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات تشل مقاومة المجني عليها، وقيداه لها وطرحاه أرضًا وتمكنا من الاستيلاء على المبالغ المالية.

وأوضحت التحقيقات، أن حال استغاثة المجني عليه، انقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه ليتمكنا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات، وذلك حال تواجد باقي المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين إتمام المخطط الإجرامي.

واعترف المتهمون، تفصيلًا بارتكابهم الواقعة، وأجروا محاكاة تمثيلية بمسرح الجريمة، جاءت مطابقة لما سردوه باعترافاتهم، وما تم ضبطه من آثار مادية بمسرح الجرمية، وما ورد بتحريات جهات البحث وأقوال شهود الواقعة.

وأكدت تقارير مصلحة الطب الشرعي، أن سبب الوفاة المجني عليه تعزي إلى اسفكسيا الخنق.