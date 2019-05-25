خلال أسبوع.. الداخلية تكشف غسيل أموال ورشاوي بـ63 مليون جنيه و1768 قضية آثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم القطاع المصرفي واستغلال النفوذ والرشاوى بمختلف المحافظات.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن ضبط 19 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة "تحويل أموال وقضايا سوق مال -اختلاس مال عام وتربح-احتيال مصرفي -غسل أموال – كسب غير مشروع–رشوة واستغلال نفوذ مزعوم" بقيمة بلغت 63 مليون و462 ألف جنيه مصري"، ومليوني و625 ألف عملات أجنبية مختلفة".

Advertisements

في سياق آخر تمكنت شرطة النقل والمواصلات برئاسة اللواء مصطفى الرزاز مدير الادارة، من ضبط (1915) قضية متنوعة أبرزها جرائم (سرقات-حيازة أسلحة نارية وبيضاء –تسول -مسجلين خطر-حيازة مخدرات) بالإضافة إلى 6 تشكيلات عصابية، ضمت 14 متهمًا ارتكبوا 6 وقائع "نشل – سرقة مهمات مصلحية".

وفي مجال الأمن السياحي، تم ضبط (1768) قضية ومخالفة في مجال (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدي على أرض آثار، حيازة قطع أثرية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.