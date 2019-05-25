خلال أسبوع.. ضبط 14تشكيل عصابي وتنفذ 428 ألف حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:
شن قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.
أسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية) ضُبط خلالها523 متهمًا و783 قطعة سلاح ناري عبارة عن (224 بندقية–53طبنجة –506فرد محلي الصنع –2213طلقة مختلفة الأعيرة –1398قطعة سلاح أبيض)،
كما نجحت الحملات في تنفيذ 428 ألف و477 حكم قضائي متنوع، وضبط (14) تشكيل عصابي ضموا (37) متهم، ارتكبوا (49) حادث سرقة متنوع، (195) قضية أحداث، (8911) قضية مرافق عامة، (10) سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (47) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي (68) متهم.
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