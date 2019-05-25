مصر | العثور على جثة عامل ملقاة أمام منزله بمنطقة البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة عامل ملقاة أمام منزله بمنطقة البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة عامل جبس مقتولا وجثته ملقاة أمام منزله بمنطقة البساتين.



تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب ملقاة أمام منزله بأحد شوارع منطقة بئر ام سلطان بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "س ج، 28 سنة"، عامل جبس، وبعمل التحريات الأولية تبين أن المجنى عليه على خلاف مع عدد من العمال وتربطهم علاقة عمل، وجارى ضبطهم.