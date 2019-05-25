أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر يفاجئ المدينة الجامعية للطلاب قبيل الإفطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر يفاجئ المدينة الجامعية للطلاب قبيل الإفطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجري الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة، يرافقه الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، زيارة مفاجئة للمدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر قبيل موعد الإفطار بقليل، للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة لأبنائه الطلاب.

تفقد رئيس الجامعة ونائبه خلال الزيارة الإدارة الطبية بالمدينة الجامعية، ومطابخ المدينة الجامعية وأماكن توزيع الوجبات، واطمئن على جودة الطعام المقدم ومطابقته للمعايير الصحية، وطلب من القائمين على المدينة اتخاذ كافة الوسائل والتدابير التي من شأنها تسهيل الأمور على أبنائه من الطلاب والطالبات، وتوفير كافة سبل الراحة الشاملة في مختلف المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم.

كما تفقدا عددا من المباني منها "مبنى الطيب النجار"، حيث وجه إدارة المبنى إلى تركيب "كولدير" المياه الثالث، بحيث يكون هناك كولدير في الدور الأول وآخر في الثالث وآخر في الخامس لتلبية احتياجات الطلاب، خصوصا مع دخول الامتحانات والصيام ودرجات الحرارة المرتفعة، كما تم توريد عدد من المراوح اليوم ليتم تركيبها في المباني التي تعاني من النقص.

وخلال الزيارة المفاجئة أجرى رئيس الجامعة حوارًا مع عدد من الطلاب، اتسمع خلال لآرائهم حول الخدمة المقدمة لهم بالمدينة، واطمأن على اكتمال فرش مسجد المدينة الجامعية للطلاب بالتنسيق مع وزارة الاوقاف، بجانب تدعيم المدينة الجامعية ببعض المراوح لتهيئة الظروف ومواجهة للحرارة الشديدة وتخفيفا على الطلاب .