عمرو خالد يكشف شروط قبول الدعاء.. والأشياء المستحبة

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عمرو خالد: للدعاء 4 منازل تبدأ باليقين مرورا بالتوبة والخشوع وآخرها الإخلاص وذلك حتى يتحقق الدعاء ويستجيب له الله.. الداعية يوجه رسالة للطلبة في أثناء الامتحانات

قال الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي، إن 80% مما يدعو به الإنسان يستجيب الله تعالى له كما طلب، والباقي يكون بأشكال مختلفة، فربما يكون ما دعوت به شرا لك، أو قد تكون دعوت بأقل مما جهزه الله لك. وحدد عمرو خالد، في الحلقة العشرين من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، الذي يذيعه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي جاءت تحت عنوان "يا مجيب أجب دعاءنا"، شروط إجابة الدعاء في 4 منازل روحية ربانية يجب استحضارها عند الدعاء، وهي كالتالي:

منزلة اليقين منزلة اليقين: ثق وتأكد أن الله وعد باستجابة الدعاء وهو لا يخلف وعده أبدا.. "وقال ربكم ادعوني استجب لكم"، "إن وعد الله حق"، "قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا". شروط إجابة الدعاء ثق أن خزائن الله ملأى وأنه كريم، ما ألهمك بالدعاء إلا وهو يريد أن يستجيب لك، وقد كان سيدنا عمر بن الخطاب

منزلة اليقين منزلة اليقين: ثق وتأكد أن الله وعد باستجابة الدعاء وهو لا يخلف وعده أبدا.. "وقال ربكم ادعوني استجب لكم"، "إن وعد الله حق"، "قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا". شروط إجابة الدعاء شروط إجابة الدعاء ثق أن خزائن الله ملأى وأنه كريم، ما ألهمك بالدعاء إلا وهو يريد أن يستجيب لك، وقد كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول: "أنا لا أحمل هم الإجابة"، والله تعالى اسمه المجيب، فهو مجيب قبل أن يسأل وقبل أن يخلق الخلق.. إجابة الدعاء منه إليك وليس منك إليه.. سبحان الله أفلا يجيبك بعد سؤالك وقد ألهمك الدعاء قبل سؤالك؟ اقرأ ايضا| كيف تغتنم ليلة القدر وثوابها؟.. وهذا ما يقال فيها منزلة التوبة منزلة التوبة منزلة التوبة: أقبل على الله تائبًا مستغفرًا يقبلك ويفتح لك أبواب عطائه، فعلى سبيل المثال إذا كان لك طلب عند مديرك، لكن هناك مشكلة بينك وبينه، فلا بد أن تعتذر له أولا، ومن ثم بعدها توجه إليه بالطلب. منزلة الخشوع منزلة الخشوع منزلة الخشوع: انكسار القلب وتذلله لله.. "أمن يجيب المضطر إذا دعاه".. اذهب إليه بضعفك يمدك بقوته.. قل له يا غني من للفقير إلا أنت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده"، أحيانًا يلهمك دعاء لا تعرف تدعو به بعد ذلك.. إذا خشعت ادع فورًا.. كلما تذللت له أكثر كانت الإجابة أقرب. Advertisements منزلة الإخلاص منزلة الإخلاص منزلة الإخلاص: أن تطلب منه وحده.. تتوجه إليه وحده.. تعلم أن طلبك لا يملكه أحد إلا هو، وأن مشكلتك لن يحلها إلا هو وأن أمنيتك لن يحققها إلا هو. هل تشعر أن قلبك معه وحده ولا قلبك مع غيره.. قلبك خالص له وحده.. ركز وأنت تدعو.. أنك خالص في توجهك وطلبك لله وحده.. والبشر كلهم أسباب.. هو يحركهم بأمره كيف يشاء اقرأ أيضا| حنان مطاوع تجسد شخصية "السيدة نفيسة" تأليف عمرو خالد دعوات للطلبة خلال الامتحانات دعوات للطلبة خلال الامتحانات أوصى عمرو خالد الطلبة الذين يؤدون امتحانات نهاية العام هذه الأيام، قائلاً: "وأنت بتذاكر ردد في عقلك الباطن الدعوات الكبيرة التي تتمنى أن يستجيبها الله لك.. مع الإلحاح: "يا مجيب أجب دعائي"، وإن شاء الله يستجيب لك. وذكر عمرو خالد أن للنبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عن إجابة الدعاء، منها: "ليس شيء أكرم على الله من الدعاء"، "من لم يسأل الله يغضب عليه"، "لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد"، "أنا عند ظن عبدي بي"، "إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرًا خائبتين" أي خاليتين. وعلق خالد متسائلا: هل بعد هذه الأحاديث تشك أن الله لا يستجيب الدعاء؟ أشياء وأمور مستحبة فى الدعاء أشياء وأمور مستحبة فى الدعاء أشار خالد إلى أن هناك أشياء يحبها الله في الدعاء، فتذكر كم استجاب الله لدعائك في الماضي.. لم يخذلك وأكرمك في آلاف الدعوات، واستجاب لغيرك كثيرًا حتى يزداد يقينك بالإجابة.. "هنالك دعا زكريا ربه". العلة من تأجيل الاستجابة للدعاء العلة من تأجيل الاستجابة للدعاء وانتهى خالد إلى القول إن الله قد يؤجل إجابة الدعاء لتوقيت يراه الأفضل من الآن.. فإن يعقوب عليه السلام لو عاد له يوسف أول ما ضاع لما صار يوسف عزيز مصر والنبي الكريم.

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