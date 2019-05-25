شكرا لقرائتكم خبر عن «تسويق السياحة الثقافية»: 5 أسواق تشهد نشاطًا ملحوظًا أبرزها الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد، في تقرير أعده للجنة تسويق السياحة الثقافية، عن أهم التغيرات التي شهدها الموسم الجاري، مقارنة بالموسم الماضي، وكان من أبرزها ارتفاع معدل إنفاق السائح، كما شهدت السياحة الوافدة للمقاصد الثقافية نشاطًا كبيرًا من السياح الإسبان.

وأكد التقرير أن هناك 5 أسواق أجنبية شهدت نشاطًا ملحوظًا، هي: الأسواق الإسبانية، واللاتينية، والفرنسية، التي عادت بقوة، ثم الألمانية، وتدفق مميز من السوق الأمريكية.

قيما خالفت بعض الأسواق المصدرة لحركة السياحة الثقافية توقعات السوق، يأتي في مقدمتها السوق الإيطالية، كما أن مؤشر التدفق من السوق الإنجليزية يعد مثار تساؤل، خاصة أنه كان يمثل 40% من التدفق، بينما أصبح يظهر «على استحياء» بالرغم من كل التسهيلات وعوامل الجذب للحركة التي تم تقديمها.

كما أوضح التقرير أن هناك بعض الأسواق التي كانت تعرضت للانحسار عقب يناير 2011، عادت للتدفق، وتأتي على رأسها السوق الإسكندنافية، فيما كانت هناك ثلاث أسواق بمثابة مفاجأة للقطاع، هي: النمساوية، والبلجيكية، والهولندية، بتدفق مقبول جدًا.

كما أشار تقرير لجنة التسويق إلى أن السوق اليابانية كانت السوق الأولى من آسيا دعمًا لحركة السياحة الوافدة منها، وكان من اللافت للانتباه أن هذه السوق بدأت في الظهور مبكرا، بعد أن كان يبدأ تدفقه خلال الشتاء فقط .

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بينما حافظت السوق الهندية على تدفقها بمستوى ثابت.

وتابع التقرير أن السوق الصينية لا تزال «الكنز» الذي لم تتم الاستفادة منه، حيث إن الصين تصدر ١٥٠ مليون سائح سنويا، ولو استطاعت مصر أن تحصل على 1% فقط من حركة السياحة الصينية حول العالم لبلغ نصيبها مليونًا ونصف المليون سائح سنويًا.

فيما لفت تقرير اللجنة إلى أن السوق الكورية بدأت تتدفق الحركة منها مطلع نوفمبر الماضي للمرة الأولى، وذلك بعد فترة طويلة من انحسار الحركة منها، مشيرا إلى أهمية الاستعداد لتدفق السياح منها خلال الموسم المقبل.

وعلى مستوى تطور معدل متوسط إنفاق السائح، أكد التقرير أن متوسط الإنفاق كان في أدنى مستوي له عقب يناير 2011، حيث كان يبلغ 25 دولارًا، بينما بلغ متوسط الإنفاق خلال الموسم الماضي، 70 دولارًا، وفقًا لدراسة أعدها البنك المركزي المصري، ومن أبرز التوقعات أن يصل حجم متوسط إنفاق السائح إلى 100 دولار خلال الموسم المقبل.

وتأتي اليابان على رأس قائمة الدول الأعلى إنفاقًا، تليها الولايات المتحدة، ثم ألمانيا.

كما لاحظ التقرير أن كل البرامج السياحية لم تتغير، بمعنى أن يومي التدفق في الأقصر وأسوان مازالا هما السبت والإثنين، ويجب على شركات السياحة حل التكدس ومحاولة توزيع التدفق على باقي الأسبوع قدر المستطاع.