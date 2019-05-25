شكرا لقرائتكم خبر عن «كعك العيد» بـ60 جنيهًا للكيلو.. وشعبة الحلوى: 5% تراجعًا في الأسعار هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر، بدأت المحال الكبرى المنافسة في أنواع وأسعار الكعك، ولجأت المحال إلى عبوات 3/4 كيلو، في إطار المنافسة وجذب المستهلكين.

وشهدت الأسعار انخفاضًا مقارنة بالعام الماضى، خاصة مع تراجع أسعار مكونات حلويات العيد من السكر أو الدقيق، بالإضافة إلى تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه.

ورصدت «المصري اليوم» أن أسعار كعك العيد تبدأ من 60 جنيهًا في المحال الشعبية، وتصل إلى 250 جنيهًا في المناطق الراقية، كما تبدأ علب المشكل من 100 جنيه وزن الكيلوجرام، وتصل إلى 425 جنيهًا للعلب وزن 4 كيلوجرامات، كما يصل في بعض المحال الكبيرة سعر علبة الحلوى 700 جنيه.

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وفى المجمعات الاستهلاكية تبدأ أسعار الكعك والبسكوت والغُريبة والبيتي فور من 61 جنيهًا للكيلو حتى 100 جنيه، وتم طرح عبوات وزن 2 كيلوجرام مشكل تتضمن كعك وغريبة وبيتى فور وبسكويت سادة بسعر 139 جنيهًا.

من جانبه، قال صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، السبت، إن هناك انخفاضًا في أسعار كعك العيد بنسبة 5% عن أسعار العام الماضي، وأن ذلك يرجع لتراجع أسعار خامات الحلويات «السكر أو الدقيق»، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه.

وأضاف «العبد» أن جميع المنتجين يتنافسون من أجل تقديم أجود الأصناف، وبأقل الأسعار، مشيرًا إلى أن أسعار حلويات العيد تبدأ من 60 جنيهًا حتى 130 جنيهًا.

وتوقع «العبد» أن يشهد الموسم إقبالًا على شراء كعك العيد، خاصة بعد تراجع الأسعار، مشيرًا إلى أن منتجات العيد منتجات موسمية، لا يتم تناولها إلا في تلك الفترة فقط، لذلك لا يتم إنتاج كميات كبيرة حتى لا يتم تراكمها في الأسواق، كما أن بعض المحال طرحت عبوات نصف كيلو من أجل توفير احتياجات المستهلك.