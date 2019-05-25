شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط منشأة طبية خاصة غير مرخصة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت لجنة من مفتشي إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية والعلاج الحر بالإدارة الصحية بمركز بلبيس، بإشراف الدكتور حسام قمحاوي، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، السبت، إلى مركز خاص لجراحة العظام بإحدى القرى التابعة لمدينة بلبيس بناءً على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل الوزارة، بالتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة وضبط غير المرخصة والمخالفة حفاظًا على صحة المواطنين.

وبحسب بيان، السبت، تبين أن المركز غير مرخص، وقامت اللجنة بتحرير محضر ضبط رقم 20773 لسنة 2019 جنح بلبيس، وذلك لإدارة منشأة طبية دون ترخيص ووجود غرفة عمليات غير مصرح بها وغير مطابقة للقرار الوزاري رقم 311 لسنة 2011، مع عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.

كما تحرزت أدوية لوجودها في مكان غير مصرح به، وهي عبارة عن أدوية مخدرات جدول ثالث، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة وأدوية منتهية الصلاحية.