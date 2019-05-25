شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال ينتقم من بشرى على طريقته الخاصة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حلت الفنانة بشرى ضيفة على برنامج رامز في الشلال، خلال حلقته الـ 20، ويقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة إم بي سي مصر، وخلال البرنامج ردت بشرى على سؤال أي الأندية تشجعين، فردت: «أهلاوية جدًا».

وهاجم فيل رامز، بشرى ورش دفعات من المياه تجاهها خلال التصوير وعلق رامز ساخرًا من هجوم الفيل قائلًا: «شكل الفيل زملكاوي».

Advertisements

وتفاجأت بشرى بالسقوط من أعلى كوبري المقلب، وعقب وقوعها في المياه ظلت تصرخ بشدة وهي تصارع الأمواج، ونزل لها فريق الإنقاذ، ومن ضمنهم رامز جلال، الذي يتخفى بينهم، وتم وضعها في الزودياك الذي أخذ يصطدم بشدة في الصخور.

وانتقم رامز من بشرى على طريقته الخاصة، بعد أن تحدت النجم محمد رمضان بأغنية «كوبرا»، التي جاءت ردًا على أغنيته الشهيرة «نمبر وان».

وتقوم فكرة رامز في الشلال على القيام باستضافة عدد من مشاهير اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾﻠهم إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا، ويتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف في البرنامج، بعدها تظهر غوريلا مفترسة من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف، بعد ما يظن أنه قد نجا، ما يزيد من فزعه وخوفه، وتهجم عليه الغوريلا وتسبب له الفزع الشديد بعدها يكتشف الضيف المقلب.