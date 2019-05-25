شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاء الإداري» تؤيد الاستمرار في تنفيذ «رفض زيادة رسوم العمرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أيدت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار وزيرة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، وقضت المحكمة بقبول الاستشكال المقام للاستمرار في تنفيذ الحكم. كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا، ألغت فيه قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء فريضة العمرة، والتي تقدر بـ2000 ريال سعودي أو ما يقابلها بالجنيه المصري، بدءًا من عام 2015 الماضي، وذلك في الطعن الذي أقامه عدد من شركات السياحة الرافضة للقرار، واصفة إياه بالمخالفة للقانون ويلحق بها أضرارًا مادية كبيرة.

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