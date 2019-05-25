شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس العسكرى السودانى يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان عقب زيارة للقاهرة أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد جلسة مباحثات مع الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، حيث تم التوافق على أولوية دعم الارادة الحرة للشعب السوداني واختياراته.

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