شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "تذكرتى" يقضى على السوق السوداء للتذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يوم أفريقيا، وبدء تسليم الـ "FAN ID" وتذاكر أمم أفريقيا. واقرأ أيضا على الخليج 365 غدا.. السيسى: أفريقيا تخطو بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة.. الرئيس فى "يوم أفريقيا": لا يوجد أمامنا سبيل سوى بذل الجهد والتمسك بوحدتنا لتحقيق حلم الآباء المؤسسين وتطلعات شعوبنا العظيمة فى إيجاد قارة مستقرة ومزدهرة السيسى: أفريقيا تخطو بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة.. الرئيس فى "يوم أفريقيا": لا يوجد أمامنا سبيل سوى بذل الجهد والتمسك بوحدتنا لتحقيق حلم الآباء المؤسسين وتطلعات شعوبنا العظيمة فى إيجاد قارة مستقرة ومزدهرة بدء تسليم الـ "FAN ID" وتذاكر أمم أفريقيا.. نجاح منقطع النظير فى اليوم الأول لتطبيق الحجز الإلكترونى.. الجمهور يتمنى تطبيق التجربة فى الدورى المصرى.. وأحد المشجعين: النظام وفر الأمن لنا وحمانا من شغب الملاعب Advertisements خبراء وبرلمانيون يرصدون 5 نصائح لتفادى خداع التنظيم الإرهابى.. الإخوان يتفوقون على الصهاينة فى التحريف والتزييف.. 11 الجماعة الإرهابية تمول صفحات على السوشيال ميديا لفبركة صور تخلق الوقيعة بين الطلاب وأجهزة الأمن خبراء وبرلمانيون يرصدون 5 نصائح لتفادى خداع التنظيم الإرهابى.. الإخوان يتفوقون على الصهاينة فى التحريف والتزييف.. 11 الجماعة الإرهابية تمول صفحات على السوشيال ميديا لفبركة صور تخلق الوقيعة بين الطلاب وأجهزة الأمن التراث الإعلامى وحقوق الملكية الفكرية تحت حماية Watch it.. اتفاقية بين التليفزيون المصرى و «المتحدة للخدمات الإعلامية » لإحياء التراث الإبداعى المصرى وعرضه حصريا بأحدث طرق العرض محمد فريد: 17 شركة أظهرت اهتماما إيجابيا بالقيد فى البورصة محمد فريد: 17 شركة أظهرت اهتماما إيجابيا بالقيد فى البورصة الأهلى يهدد بالانسحاب من الدورى العام الأبيض يتسلح بجماهيره.. الزمالك يبحث عن المجد أمام نهضة بركان بنهائى الكونفدرالية الأبيض يتسلح بجماهيره.. الزمالك يبحث عن المجد أمام نهضة بركان بنهائى الكونفدرالية



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