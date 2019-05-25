شكرا لقرائتكم خبر عن "اليقظة الدوائية" يوضح كيفية حصول المريض على المضادات الحيوية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز اليقظة الدوائية التابع لإدارة الصيدلة عن آليات حصول المرضى على أدوية المضادات الحيوية فى شهر رمضان لضمان أعلى مستوى من الفائدة وعدم حدوث أى مشاكل أو أزمات صحية.

وذكر المركز، أنه يتم تعديل جرعات المضاد الحيوى ليحصل علية المريض فى الإفطار والسحور إذا كان المريض يتناوله مرتين يوميا أما إذا كان يتناوله مرة واحدة يفضل ان يكون فى الافطار وليس هناك أى دواعى لأن يتناوله فى السحور .

وأضاف مركز اليقظة الدوائية إذا كان المريض يحصل على المضاد الحيوى 3 أو 4 مرات فى اليوم فلابد من الرجوع للطبيب لإيجاد بدائل أخرى أو وصف أقراص طويلة المفعول مع الصيام .

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