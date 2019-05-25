شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مزارع وأبنائه الـ4 غرقا فى حادث انقلاب سيارة بترعة بأسوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى مزارع وأبنائه الأربعة مصرعهم غرقاً فى ترعة وادى الصعايدة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، بينما أصيب شخص فى حادث آخر بمركز إدفو أيضاً.
تلقى العميد محمد عنانى، مأمور مركز شرطة إدفو، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة وسقوطها فى ترعة مشروع وادى الصعايدة، وهو ما أسفر عن مصرع من بداخلها وهم من قرية كلح الجبل مركز إدفو، وبالانتقال والفحص تبين أن الضحايا كانوا عائدين من الزراعات يستقلون سيارة وأثناء سيرها انحرفت وسقطت فى الترعة ما أسفر عن مصرع الأب "محمد عليان"، وأبنائه "أحمد" 27 سنة، والتوأمين "حسن وحسين" 15 سنة، وحفيده عام ونصف، وتم انتشال الجثث وصرحت النيابة بدفنهم.
وفى سياق آخر، أصيب شخص بقرية الحجز بحرى المحاميد بإدفو، بكدمات وجروح، بعد أن صدمته سيارة وتم نقله إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم.
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