السيسي و"البرهان" يتوافقان على أولوية دعم إرادة الشعب السودانى واختياراته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى عقد جلسة مباحثات مع الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، حيث تم التوافق على أولوية دعم الارادة الحرة للشعب السوداني واختياراته. Advertisements

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