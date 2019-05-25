أخبار مصر | عاجل.. "السيسي" والبرهان يتفقان على دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "السيسي" والبرهان يتفقان على دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية، اليوم السبت، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى عقد جلسة مباحثات مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، حيث تم التوافق على أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته.