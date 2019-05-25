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البرهان يصل إلى القاهرة للقاء السيسي

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رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان

رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له، نقله عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر". ومنذ أيام بعث البرهان برسالة شكر وتقدير للسيسي، ردا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، عبر خلالها عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار. وفي 22 أبريل الماضي، تسلم الرئيس السيسي رسالة من البرهان تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان.

كما تضمنت الرسالة التي جاء بها الفريق أول أبو بكر دمبلاب رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني إلى مصر، الإعراب عن التطلع لاستمرار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان لتجاوز هذه المرحلة، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، إلى جانب الدور المصري المحوري في القارة في إطار

كما تضمنت الرسالة التي جاء بها الفريق أول أبو بكر دمبلاب رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني إلى مصر، الإعراب عن التطلع لاستمرار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان لتجاوز هذه المرحلة، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، إلى جانب الدور المصري المحوري في القارة في إطار قيادتها الحالية لدفة العمل الإفريقي المشترك من خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي.

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وأبلغ السيسي للمبعوث السوداني تحياته إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس في التعامل مع الأوضاع الراهنة بالبلاد. (التفاصيل)

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