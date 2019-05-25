شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل رئيس المجلس العسكري السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، السبت، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان. وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الزيارة تأتي في ظل التطورات التي يشهدها السودان الشقيق، وتأكيدًا على دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة.

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