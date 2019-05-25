سفر وعودة 802 مصرى وليبى و189 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 802 مصريين وليبيين و 189 شاحن، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 414 إلى الجانب الليبي، بينهم 18 مصريا و396 ليبيا.
كما تم إنهاء إجراءات وصول 388 بينهم 301 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و87 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 189 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.
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