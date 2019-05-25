شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الخامس.. البابا تواضروس فى إجازة من أنشطته الرعوية خلال زيارته لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الخامس على التوالى، يتوقف المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية عن نشر أية أخبار تتعلق بزيارة البابا الحالية لأوروبا حيث انهى البابا تواضروس الثانى زيارته الرعوية لألمانيا وسويسرا الاثنين الماضى ونشرت الصفحة الرسمية للكنيسة خبرًا عن انتهاء زيارة البابا لالمانيا دون أن تعلن الوجهة التالية للبابا فى زيارته لأوروبا.

مصادر من الوفود الإعلامية التى ترافق البابا أكدت إنه غادر ألمانيا لمدينة مانشيستر البريطانية دون أن تعلن عن أسباب الزيارة.

فى الوقت نفسه، فإن صفحة المتحدث الرسمى للكنيسة واصلت نشر فيديوهات لأنشطة البابا السابقة فى ألمانيا دون أن يبدأ البطريرك أى نشاط رعوى جديد فى بريطانيا مما يرجح إنه فى أجازة من رحلاته أو ربما يجرى بعض الفحوصات الدورية إذ رفض المتحدث الرسمى للكنيسة الافصاح عن نشاط البابا فى بريطانيا.

كان البابا تواضروس قد بدأ رحلته الرعوية إلى أوروبا يوم السبت الماضى وقام بتدشين عدد من الكنائس وعقد مجموعة من الاجتماعات مع الأباء الأساقفة والكهنة والخدام والشعب القبطى بالخارج.