شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السيسى يستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالى بالسودان. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.















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