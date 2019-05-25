السياحة: تكوين قاعدة واسعة من المدربين الجدد والكفاءات في كافة التخصصات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة، إنها بصدد تأهيل مجموعة من المدربين ومدربي المدربين المحترفين في المجالات السياحية المختلفة، لتكوين قاعدة من المدربين للمساهمة في تدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، وذلك من بين العناصر العاملة في القطاع والتي تقدمت للالتحاق بالتأهيل عن طريق الموقع الرسمي للاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت، مستشارة وزيرة السياحة لشئون التدريب، أن رفع كفاءة العنصر البشري في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يتضمن النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لزيادة تنافسية المنتج السياحي، والعمل على زيادة التشغيل في قطاع السياحة بحيث يوظف فرد من كل أسرة مصرية فيه، وتوفير عمالة مدربة لمقابلة احتياجات سوق العمل.

وأكدت سها، في بيان، اليوم السبت، أهمية تكوين قاعدة واسعة من المدربين الجدد والكفاءات في التخصصات السياحية المختلفة خاصة بعد هجرة العديد من العمالة المدربة بالقطاع خلال السنوات الماضية، موضحة أن ذلك يتم بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ومن خلال المنحة المقدمة من برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET.

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وأشارت مستشارة الوزيرة، إلى أنه سيتم البدء في تدريب مجموعة أولى من هؤلاء المدربين ليتم الاستفادة منهم بعد ذلك في تدريب مجموعات أكبر بما يساهم في تكوين جيل مؤهل وقادر على تدريب كافة العاملين بالقطاع، مضيفة أنه سيتم تكرار هذا الموضوع كل فترة لتوسيع هذه القاعدة من المدربين.

يذكر أن التخصصات التي تم الإعلان عنها للالتحاق بالتأهيل تضمنت (الإدارة والاستراتيجية في قطاع السياحة - الإشراف الداخلي - صحة وسلامة الغذاء - المطبخ - التجهيز والتحضير - المكاتب الأمامية - مدربين لقطاع العاديات والسلع السياحية) وتتضمن شروط الالتحاق ألا تقل خبرة في التخصص عن 8 سنوات، ووجود إجادة تامة لمهارات العرض والحاسب الآلي والتوجيه والإرشاد واللغة الإنجليزية.

ويأتي ذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير القطاع، وتنفيذًا لمحور الإصلاح المؤسسي بالبرنامج والذي يتضمن رفع كفاءة العنصر البشري من خلال بناء عنصر بشري مؤهل لخدمة قطاع السياحة عبر التدريب الفني والمهني.

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