رئيس جامعة الأزهر يطمئن على سير الخدمات الطبية بمستشفى الحسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، زيارة ميدانية مفاجئة لمستشفى الحسين الجامعي؛ اليوم السبت، للتأكد من تحقق الانضباط وحُسن سير العمل وجودة الخدمات الطبية التي تقدمها مختلف الأقسام للمواطنين المترددين عليها.

وتفقد رئيس الجامعة، عددًا من أقسام المستشفى، واستمع من المواطنين ملاحظاتهم على مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى، واطلع على آلية سير العمل، مؤكدا: "خدمة المواطن هي الأساس وشغلنا الشاغل خلال المرحلة المقبلة" مشيرًا إلى أن هذا يأتي من منطلق إنساني، وفي إطار رسالة قطاع الطب بجامعة الأزهر تجاه المجتمع.

واطمأن المحرصاوي، على تطبيق معايير الجودة بالعيادات الخارجية، والأقسام المختلفة بالمستشفى، وأكد على ضرورة الاهتمام بالنظافة والصيانة الدورية، للأجهزة الطبية والماكينات، وتوفير المحاليل والمستلزمات الطبية؛ بما يُسهم في ضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

استقبل ورافق رئيس الجامعة -خلال الزيارة- كل من الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد عبدالجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، والدكتور مصطفى أبوالعنين، نائب المدير.