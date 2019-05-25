القوى العاملة: السعودية تطلق نظام توثيق عقود العمل إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية برنامج توثيق العقود إلكترونيًا، والذي يتيح لأصحاب الأعمال رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين بالقطاع الخاص، فضلًا عن إعطاء العاملين بهذا القطاع فرصة التحقق من صحة بياناتهم من خلال خدمة توثيق العقود على بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقالت وزارة القوى العاملة، في بيان، اليوم السبت، إن الوزير تلقى تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، أشار فيه الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي، إلى قرار وزير العمل السعودي في هذا الشأن بإلزام أصحاب المنشآت بتوثيق عقود من يتم التعاقد معهم بعد صدور هذا القرار مباشرة.

وفيما يتعلق بالموقع معهم قبل صدوره، يمكنهم توثيق عقودهم وفق مراحل متدرجة حددتها وزارة العمل السعودية زمنيًا وراعت من خلالها حجم المنشأة من حيث عدد العاملين فيها.

ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها، فضلًا عن تسهيل أرشفة العقود وتقليل المشاكل والخلافات والقضايا العمالية.​