تفاصيل الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لتطوير محيط المتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

عقدت اللجنة الوزارية لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، برئاسة وزير الآثار، اليوم السبت، اجتماعًا ضم كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ومحافظ الجيزة، لمتابعة خطط مشروعات تطوير منطقتي المتحف المصري الكبير بالرماية، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومنطقة آثار سقارة، بحضور قيادات من وزارات (الدفاع - الآثار - الإسكان - الري) والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار وزير الآثار، إلى أهمية هذه المشروعات لما ستحققه من تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين والمواطنين لما تمثله من نقلة حضارية لهذه المناطق.

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وناقش الاجتماع عددًا من النقاط المتعلقة بمشروعات التطوير شملت عرض تصويري لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، والتي تضم تصور دخول المتحف المصري الكبير، بجانب رفع كفاءة الطريق الدائري والمنازل والمطالع المؤدية له، بالإضافة إلى مناقشة تطوير وتأمين المحور المؤدي إلى منطقة آثار سقارة وإقامة بعض الكافيتريات والمطاعم والبازارات ودورات المياه على الطريق، مع الحفاظ على الطابع التاريخي للمنطقة.

وناقش الاجتماع، التصور المبدئي لمشروع رفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والكباري المحيطة به والمؤدية له، بالإضافة إلى تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة، وإنشاء منطقة سياحية بها، وإقامة بعض الأنشطة الترفيهية من مطاعم وكافتيريات لتكون متنزهًا للمواطنين والسائحين.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من وضع التصور النهائي لهذه المناطق في غضون 15 يومًا، على أن يتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة القادم.