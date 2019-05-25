في اليوم الأول.. وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، بعض لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في أول يوم انطلاقها، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الفقه، والديناميكا (نظام حديث)، والميكانيكا (نظام قديم).

وزار عباس، معهدي سيد جلال، والسلام النموذجي، واطمأن على انضباط الامتحانات، والالتزام بكافة التعليمات التي تضمن عدم وجود حالات غش، ومنها منع دخول أجهزة إلكترونية إلى مقار اللجان، بالإضافة إلى الاطمئنان على توفير المناخ المناسب للطلاب لتمكينهم من أداء امتحاناتهم على الوجه الأكمل.

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واستمع الشيخ صالح عباس، إلى آراء الطلاب الذين أكدوا عدم وجود أية مشكلات، سواء في اللجان أو الورقة الامتحانية، كما وجه الطلاب بضرورة الابتعاد عن الغش، مؤكدًا أن الطالب الأزهري يجب أن يكون قادرًا على النهوض بوطنه وأمته من خلال تميزه وتفوقه العلمي.

وتفقد وكيل الأزهر الشريف، مقر كنترول الثانوية الأزهرية بمدينة نصر، واطمأن على استعدادات العمل في المقر، وتأهب العاملين به وانضباطهم والتزامهم بالتعليمات والتوجيهات، مشددًا على ضرورة مراعاة الدقة في جميع مراحل العمل حتى إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154 ألفًا و954 طالبًا من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103 ألف و67 طالبًا في القسم الأدبي، و51 ألفًا و887 طالبًا في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.