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السيسي يستقبل رئيس المجلس العسكري السوداني في القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)
قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل مساء السبت في قصر الاتحادية بالقاهرة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان.

كان البرهان قد وصل إلى القاهرة عصر السبت في زيارة للقاهرة يستقبله خلالها عدد من كبار المسئولين، لبحث مستجدات الأوضاع ودعم العلاقات الثنائية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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