29% نسبة إصابة.. ننشر حصاد الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل خلال شهر أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد كمال عباس، رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، إن الحملة نفذت خلال شهر أبريل مجموعة من الحقول الإرشادية في منطقة الواحات البحرية وتضمنت أعمال المكافحة بطريقة صحيحة وكذلك العمليات الوقائية والعمليات البستانية في مناطق (عين الجعاصي - بئر السبوعة - بئر عين توني - بئر التحتانية - بئر عين انباش).

وأضاف كمال، في بيان، أنه تم الانتهاء من ترقيم وفحص النخيل بجميع الحقول المختارة، وأوضحت التقارير أن متوسط نسبة الإصابة بلغ 29.04% وتم الانتهاء من علاج النخيل المصاب بالطرق الثلاث (حقن – غمر – أقراص الفستوكسين) وكانت النسب كالآتي فيما تم علاجه (الغمر 28.3% - الحقن 66.6% - أقراص الفستوكسين 5.1%) وكانت نسبة نجاج العلاج 87%، كما تم فحص النخيل الخاص بمركز ومدينة الواحات البحرية بالشارع الرئيسي للمدينة وعلاج النخيل.

وأوضح أنه تم البدء في عمليات التقويس وحصر الإصابة بالآفات الأخرى، حيث وجدت إصابة بالحشرة القشرية البيضاء بدرجة شديدة، وإصابة منخفضة بدودة البلح الكبرى والحميرة، بينما لا توجد إصابة بآفات أخرى، كما تم تدريب بعض المزراعين على كيفية إجراء عمليات الوقاية وتحديد 5 محطات بمساحة 50 فدانًا لكل منهم، لتقدير معدل الإصابة قبل وبعد التدخل بوسائل المكافحة ويتم حاليًا إجراء الفحص بها وإرشاد المزارعين بطريقة العلاج، ومن المقرر شراء 5 أجهزة شنيور تعمل بالبنزين ورشاشات ومقاصات لإزالة الشوك خلال شهر مايو لتوزيعها على مناطق عمل مشروع وتم تحديد الحقول الإرشادية ويجري حاليًا ترقيم وفحص بمنطقة الداخلة.

وأكدت الدكتورة جيهان المنوفي، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أنه يتم الأن تجهيز النشرات الإرشادية وطباعتها بعد الانتهاء من مراجعتها مع الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، والتجهيز لإعداد دورة تدربيية للمرشدين الزراعيين لتدربيهم على العمليات الوقائية والمكافحة بطريقة سليمة، كما يجري تجهيز فيلم إرشادي عن النخيل منذ الزراعة واختيار الفسائل الجيدة والعمليات البستانية الجيدة وتوزيع الأصناف على مستوى الجمهورية حتى الحصاد والتعبئة ومكافحة الآفات حقليًا وفي المخازن.