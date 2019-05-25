مصر | جهود أمنية للقبض على مجهولين سرقوا موظفة بميدان رمسيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهود أمنية للقبض على مجهولين سرقوا موظفة بميدان رمسيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها للقبض على مجهولين سرقوا موظفة بميدان رمسيس.

تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغا من موظفة بقيام 3 مجهولين بينهم فتيات بمغافلتها وسرقة حقيبة بداخلها مبالغ مالية وأوراق خاصة بها 2 فيزا كارد، وأدلت بأوصافهم التقريبية، ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

"طلبت الطلاق ولكنه رفض".. اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها بمساعدة عشيقها بالهرم

باشرت نيابة الهرم، بجنوب الجيزة، تحقيقاتها الموسعة في مقتل عامل، في العقد الثاني، على أيدي زوجته وعشيقها، حيث أدلت الزوجة أقوالها أمام النيابة، وفي بادئ الأمر أنكرت التهمة من عليها، مشيرة أن عشيقها هو الذي قام بقتله باستخدام الآلة الحادة.

وبتضييق الخناق عليها في التحقيقات، اعترفت بقتلها لزوجها، وأدلت في أقوالها أمام النيابة، أنها كانت على علاقة بالمتهم، وطلبت مرات كثيرة الطلاق من زوجها ولكنه رفض، فقام المتهم بوضع خطة للتخلص من زوجها بمساعدته عشيقته لتسهل عليه الدخول للمنزل وارتكاب جريمته.

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وكانت فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع سيدة ربة منزل، قامت بقتل زوجها بمساعدة عشيقها بمنطقة فيصل بالهرم، وذلك لعدم كشف علاقتها الغير شرعية، وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة العامل الذي لقي مصرعه على أيدي زوجته وعشيقها داخل شقته بمنطقة فيصل بالهرم، وذلك للكشف عن ملابسات الوفاة والتصريح بالدفن عقب انتهاء الصفة التشريحية.

وباشرت النيابة، التحقيقات مع السيدة وعشيقها بعدما تم القبض عليهم، ودلت أن عشيق الزوجة والبالغ من العمر 22 عامًا، دخل منزل الضحية بعدما سهلت له الزوجة، ولدية سلاح أبيض"سكين"، وقام بطعن الزوج حتى فارق الحياة، وفر هاربًا من مكان الجريمة.

وأضافت التحقيقات، أن الزوجة ظلت تصرخ واستنجدت بالجيران لإيهامهم بأنها تفاجأت بمقتل زوجها، وأن عشيقها دخل المنزل كسارق، وحضرت قوة أمنية إلى مكان الجريمة، واستمعت لأقوال شهود العيان وأقوال الزوجة، وبالتضييق عليها في التحقيقات اعترفت بجريمتها، مع عشيقها الهارب، وبشكيل فريق بحث وإجراء التحريات توصل إلى مكان اختباء المتهم الثانى، وخرجت قوة أمنية تمكنت من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بمشاركته المتهمة الاولى فى قتل زوجها.

وقررت نيابة الهرم، حبس المتهمين الزوجة وعشيقها، بتهمة قتل الزوج ويعمل عامل في عقده الثاني، داخل شقتهم فجر أمس، بمنطقة فيصل بالهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكانت الزوجة سهلت دخول العشيق وقت الخليج 365 لقتل زوجها، حيث سدد له عده طعنات، حتى اودت بحياته، وطالبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتعود بداية الواقعة، أقدمت سيدة وعشيقها على قتل زوجها داخل شقتة بمنطقة فيصل بالهرم، فجر أمس بنهار شهر رمضان المبارك.

وكان المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد العثور على جثة عامل داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة برئاسة الرائد إسلام السيد معاون مباحث قسم شرطة الهرم وبالفحص تبين أن الجثة لعامل 28 سنة، وبه آثار طعنات بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه 20 سنة، بالاستعانة بآخر 22 سنة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين.