أخبار مصر | السياحة: تأهيل مجموعة من المدربين المحترفين للمساهمة فى رفع كفاءة العنصر البشرى بالقطاع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السياحة: تأهيل مجموعة من المدربين المحترفين للمساهمة فى رفع كفاءة العنصر البشرى بالقطاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزارة السياحة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET أنها بصدد القيام بتأهيل مجموعة من المدربين ومدربي المدربين المحترفين في المجالات السياحية المختلفة، وذلك لتكوين قاعدة من المدربين الذين يمكن أن يساهموا في تدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، وذلك من بين العناصر العاملة في القطاع والتي تقدمت للالتحاق بالتأهيل عن طريق الموقع الرسمي الاتحاد المصري للغرف السياحية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة لشئون التدريب، ان رفع كفاءة العنصر البشري في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يتضمن النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لزيادة تنافسية المنتج السياحي، والعمل على زيادة التشغيل في قطاع السياحة بحيث يوظف فرد من كل أسرة مصرية فيه، وتوفير عمالة مدربة لمقابلة احتياجات سوق العمل.

Advertisements

وأكدت على أهمية تكوين قاعدة واسعة من المدربين الجدد والكفاءات في التخصصات السياحية المختلفة خاصة بعد هجرة العديد من العمالة المدربة بالقطاع خلال السنوات الماضية، موضحة أن ذلك يتم بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومن خلال المنحة المقدمة من برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET.

وأشارت إلى أنه سيتم البدء في تدريب مجموعة أولى من هؤلاء المدربين ليتم الاستفادة منهم بعد ذلك في تدريب مجموعات أكبر بما يساهم في تكوين جيل مؤهل وقادر على تدريب كافة العاملين بالقطاع، ومضيفة انه سيتم تكرار هذا الموضوع كل فترة لتوسيع هذه القاعدة من المدربين .

جدير بالذكر أن التخصصات التي تم الإعلان عنها للالتحاق بالتأهيل تضمنت الإدارة والاستراتيجية في قطاع السياحة، والإشراف الداخلي، وصحة وسلامة الغذاء، والمطبخ، والتجهيز والتحضير، والمكاتب الأمامية، ومدربين لقطاع العاديات والسلع السياحية، وتتضمن شروط الالتحاق عدة اشتراطات منها ألا تقل خبرة في التخصص عن 8 سنوات، ووجود اجادة تامة لمهارات العرض والحاسب الآلي والتوجيه والإرشاد واللغة الإنجليزية.