انت الان تتابع تأجيل امتحانات 11 طالبا بسبب تعطل قطار بكفر الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم تأجيل امتحانات 11 طالبا من طلاب الدبلومات الفنية "زراعى"، اليوم السبت، لتأخر قطار بيلا كفر الشيخ بعد تعطل القطار بمحطة دقميرة بمركز كفر الشيخ، ما أدى إلى وصول الطلاب قبل انتهاء اللجان بوقت غير كافي لتأدية الامتحان فيه، مضيفة أنه تم التواصل مع غرفة العمليات بالوزارة، وبلجنة النظام والمراقبة للدبلومات الفنية وتم إبلاغهم بالأسماء الطلاب، وأنه تقرر تأجيل الإمتحان للطلاب للدور الثاني، محتفظين بحقهم في الدرجة كاملة.

وبدأت الواقعة بتلقي وكيل الوزارة إشارة بتأخر القطار وكان الطلاب الـ11 يستقلونه، منهم 3 طالبات، و8 طلاب وجميعهم بالصف الثالث الثانوي الزراعي بلجنة مدرسة كفر الشيخ الإعدادية بنات الجديدة. واستقبلت وكيل الوزارة عددا منهم في المديرية، وتواصلت مع المسئولين بالوزارة وبلجنة النظام والمراقبة لصالح مستقبل الطلاب. وكانت

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