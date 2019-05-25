شكرا لقرائتكم خبر عن «أكديما»: توريد 3 ملايين و355 ألف فيال أنسولين لـ«الصحة» بزيادة 17% عن العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مجموعة أكديما الدوائية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن الأنسولين المصرى «أنسولينا جيبت» متوفر بالصيدليات، وبمعدلات أعلى من العام السابق، من يناير إلى مايو في القطاع الخاص، بمعدل 25% بواقع 450 ألف فيال.

وقالت الدكتورة ألفت غراب، رئيس أكديما، اليوم، إنه تم توريد 3 ملايين و355 ألف فيال للقطاع الحكومى لوزارة الصحة، من بداية العام الجارى بزيادة 17 ٪؜ عن نفس الفترة العام الماضى، ولم نرصد من خلال الخط الساخن لمؤسسة المهن الطبية أي شكاوى، أو عجز في الأنسولين خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

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وأوضح الدكتور عوض جبر، رئيس مؤسسة المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن المهن الطبية قامت بسد احتياجات وزارة الصحة من الأنسولين، حيث تم توريد العام الماضى 8 ملايين و435 ألف فيال، بزيادة 49 % عن عام 2017.

وتابع رئيس المهن الطبية أن المخزون الاستراتيجى لدينا يكفى احتياجات وزارة الصحة أكثر من 6 شهور، خلافاً عن المخزون في مستودعات وزارة الصحة، وتابع: «نقوم بتوريد من 800 إلى 900، ألف فيال شهرياً إلى مديريات ومستشفيات المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة».

وكان البعض روج إلى وجود نقص في الأنسولين، لعلاج المرضى في الصيدليات ومستشفيات وزارة الصحة، وهو على خلاف الحقيقة، فهو متوفر بالأسواق وبكميات كبيرة.