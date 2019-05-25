شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» تستقبل اللجنة الوزارية المعنية بتطوير المناطق المحيطة بالمتاحف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمقر الوزارة بالزمالك، في حضور قيادات من وزارات الدفاع والآثار والإسكان والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة خطط مشروعات تطوير منطقتى المتحف المصرى الكبير بالرماية، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومنطقة آثار سقارة.

وأوضح د. العناني أهمية هذه المشروعات لما ستقوم به من تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين والمواطنين لما تمثله من نقلة حضارية بهذه المناطق.

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وناقش الاجتماع عددا من النقاط المتعلقة بمشروعات التطوير، شملت عرضا تصويريا لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وتصورا لدخول المتحف المصري الكبير، بجانب رفع كفاءة الطريق الدائرى والمنازل والمطالع المؤدية له، بالإضافة إلى مناقشة تطوير وتأمين المحور المؤدي إلى منطقة آثار سقارة وإقامة بعض الكافيتريات والمطاعم والبازارات ودورات المياه على الطريق، مع الحفاظ على الطابع التاريخى للمنطقة.

وتطرق الاجتماع كذلك لمناقشة التصور المبدئي لمشروع رفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والكباري المحيطة به والمؤدية له، بالإضافة إلى تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة، وإنشاء منطقة سياحية بها، وإقامة بعض الأنشطة الترفيهية من مطاعم وكافتيريات لتكون متنزهاً للمواطنين والسائحين.

وسوف تنتهي اللجنة من وضع التصور النهائي لهذه المناطق في غضون ١٥ يوما، على أن تتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة القادم.

وزير الآثار يستقبل اللجنة الوزارية لتطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري والمتحف القومي ومنطقة آثار سقارة

وزير الآثار يستقبل اللجنة الوزارية لتطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري والمتحف القومي ومنطقة آثار سقارة

وزير الآثار يستقبل اللجنة الوزارية لتطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري والمتحف القومي ومنطقة آثار سقارة