شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يحرر بلاغًا ضد مدير شركة مياه الشرب بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بلاغا في قسم شرطة المناخ، ضد مسؤول شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتهمة تكدير السلم العام، بعد التقصير في أداء المهام المطلوبة للحفاظ على معدلات ضخ مياه الشرب للمدينة بمعدلاتها الطبيعية.

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وحذر المحافظ أي مسؤول من مواجهة نفس المصير في حالة التقاعس عن أداء المهام المكلف بها في موقعة.

وقال اللواء عادل الغضبان إنه تم تقديم ٥ ملايين جنيه من المحافظة لدعم قطاع مياه الشرب وحل المشكلات التي ظهرت في الفترة الأخيرة وعانى منها سكان مدينة بورسعيد في الفترة الأخيرة من أجل زيادة كفاءة محطات الرفع وأعمال تطهير ترعة بورسعيد لضخ كميات اللازمة والمخصصة للمحافظة يوميا للقضاء على مشاكل ضعف وصولها للأدوار العليا في العديد من المناطق.

وجاء تقديم مبلغ دعم المنظومة بعد الاتصالات المكثفة التي أجراها المحافظ مع وزير الموارد المائية والجهات المسؤولة عن خدمة مياه الشرب للمحافظة.