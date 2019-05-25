شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتابع تطورات الموقف التنفيذي لإنشاء الجامعات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، السبت، اجتماع لجنة المشروعات القومية للوزارة، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات التعليم العالى والإسكان والاتصالات، بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية متابعة معدلات التنفيذ والإنشاء في المشروعات القومية الجديدة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشددا على ضرورة إنجاز المشروعات الجديدة وفقا للجداول الزمنية المحددة لها، تنفيذًا لخطة الوزارة بالتوسع في إنشاء الجامعات وإتاحة التعليم العالي.

وأوضح «عبدالغفار» أهمية متابعة العمل لضمان تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة طبقا لأعلى المواصفات العالمية، مع التأكيد على توافر متطلبات العملية التعليمية شاملة المباني التعليمية، والمعامل البحثية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.

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وأضاف أن الجامعات الجديدة يتم تنفيذها بما يرقى لاستضافة البرامج التعليمية العالمية التي تتوسع الوزارة في التعاون معها وفتح أفرع جديدة لها في مصر، مشددا على متابعة العمل بشكل مستمر للتوسع في إنشاء جامعات جديدة لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالى، وخلق محور تنموي هام في المجتمعات العمرانية الجديدة.

في السياق ذاته، ناقشت اللجنة تطورات العمل في وضع أسس ومعايير تشكيل الهياكل الإدارية واللوائح الأكاديمية، وتوصيف البرامج الدراسية، وتحديد رؤية ورسالة العمل بها، وكذلك آليات تصميم وتنفيذ البنية المعلوماتية التحتية اللازمة لهذه الجامعات، والتأكيد على تنفيذها كجامعات ذكية.

واستعرضت، خلال الاجتماع، تطورات العمل في الجامعات التكنولوجية الجديدة بقويسنا والقاهرة الجديدة وبني سويف، وأكد الوزير على إعطاء الأولوية للانتهاء من استكمال الجامعات التكنولوجية الثلاث لتصبح جاهزة للعمل مع مطلع العام الدراسي القادم، وكذلك تحديد آليات إدراجها في التنسيق.

وتابعت اللجنة تطورات العمل في مشروعات جامعات الملك سلمان الدولية، والجلالة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والتوسع في الجامعة اليابانية.