شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يشارك في مراسم تنصيب رئيس جنوب إفريقيا نيابة عن الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، السبت، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مراسم تنصيب رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، والذي تم انتخابه في مايو الجاري رئيسًا للبلاد.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: «أجريت مراسم التنصيب في استاد لوفتوس فيرسفيلد بالعاصمة بريتوريا، وخلال مشاركته في مراسم التنصيب، التقى رئيس الوزراء بالرئيس الجنوب إفريقي المنتخب، حيث أعرب رامافوزا عن تقديره واعتزازه بقيام مصر بإيفاد وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، للمشاركة في مراسم التنصيب، معربًا عن تطلعه للالتقاء بالرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة المقبلة، من أجل مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين».

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من جانبه، نقل الدكتور مصطفى مدبولي، تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الإفريقي، إلى الرئيس رامافوزا بمناسبة انتخابه رئيسًا لجنوب إفريقيا، مؤكدًا أن الرئيس السيسى يتطلع لأن تشهد فترة رئاسة رامافوزا مزيدًا من التعاون بين مصر وجنوب إفريقيا، سواء على المستوى الثنائي، أو على صعيد التعاون القاري في إطار الاتحاد الإفريقي.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية العمل على تعزيز التعاون في الفترة المقبلة، لا سيما من خلال زيادة حجم التجارة بين البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا بلغ ٣١٤ مليون دولار في عام ٢٠١٧ بعد أن كان ١٣٢ مليون دولار فقط في عام ٢٠١٣، ومع ذلك فإن هذا الحجم من التجارة يظل غير متناسب مع الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى التقى على هامش مراسم التنصيب بعدد من القادة والمسؤولين الأفارقة الذين شاركوا في الاحتفالية، حيث طلبوا نقل تحياتهم إلى الرئيس السيسى، مشيدين بالجهود التي يبذلها من أجل تعزيز التعاون الإفريقى، وما يقوم به من مساع متواصلة لتحقيق التنمية وحل المشكلات التي تواجه دول القارة.