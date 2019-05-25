شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: غداً استئناف امتحانات الصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستأنف غداً، الأحد، امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2019/2018 لمادة الرياضيات في الساعة التاسعة صباحاً للفترة الصباحية للمدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والساعة الواحدة ظهراً للفترة المسائية للمدارس الخاصة والمعاهد القومية.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان اليوم السبت، إن الامتحانات تستمر وفقاً للجدول الذي تم الإعلان عنه مسبقاً.
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