شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: حملات مكثفة للتفتيش على المنشآت بالقاهرة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت وزارة البيئة، من خلال فرعها الإقليمي بالقاهرة الكبرى، حملات تفتيشية على عدد من المنشآت العاملة في مجالات (درفلة الحديد، البلاستيك، عدد من المستشفيات)، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البيئية، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال بيان للوزارة، السبت، إن فرع القاهرة الكبرى شكّل لجنة للتفتيش على محطة كهرباء الكريمات المركبة تبين أنها مطابقة للاشتراطات البيئية، وكذلك يتابع فرع القاهرة الكبرى عملية رفع المخلفات من منطقة الكيلو 4.5 بمدينه نصر التي تتم بشكل دوري، كما تم المرور على منطقة السفارات في المعادي استجابة لشكوى أحد المواطنيين من انتشار القمامة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.