شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل توريد القمح من المزارعين للشون والصوامع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الشون والصوامع وبنوك الائتمان الفرعية في المحافظات، السبت، استقبال توريد محصول القمح.

ففى المنيا، أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن إجمالي ما تم توريده وفرزه من المحصول بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة، منذ بدء موسم الحصاد، بلغ 266 ألفا و541 طنا، و606 كيلوجرامات.

وأوضح أن التوريد قد تم إلى 3 جهات هي «البنك الزراعي- قطاع المطاحن- القابضة للصوامع»، مشيرا إلى استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة التوريد، وأن لجان استلام القمح متواجدة في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.

وفى البحيرة، أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، توريد ٢٠٩ آلاف طن للشون من المساحات المنزرعة بالقمح، التابعة لجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعى والاستصلاح، التي تم حصادها، والبالغة ٣٢٤ ألف فدان.

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وشدد «المحافظ» على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية للقمح المورد، مشيرا إلى أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من قطاع التموين وقطاع الزراعة والبنك الزراعي، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وأمين الشونة أو مدير الموقع، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وفى القليوبية، شدد الدكتور علاء مرزوق، المحافظ، على الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد المحصول وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم خلال 48 ساعة، وعلى تواجد المندوبين وأعضاء لجنة الاستلام والموازين والخدمات المرورية أمام الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز.

وقال السيد الصباحي، وكيل مديرية التموين بالقليوبية: «تم توريد 99 ألفا و544 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ انطلاق موسم التوريد».

وفى بنى سويف، قال المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه بالشون والصوامع إلى 153 ألف طن«منذ بداية موسم التوريد، منتصف أبريل الماضي، فيما تبلغ السعة التخزينية المتوفرة بالمحافظة 244 ألفا و162 طنا، موزعة بواقع 150 ألف طن صوامع، و40ألفا و960 طنا بالشون الأسمنية و7360 طنا بالهناجر المعدنية، بالإضافة إلى الشون الترابية التي تستخدم حاليا كمراكز تجميع فقط وتسع 45842 طنا.

من جهته، أوضح مصطفى راشد، رئيس اللجنة، أن «أعمال التوريد واستلام المحصول تسير بشكل سلس ومنتظم دون معوقات مؤثرة أو مشكلات في محيط مواقع الاستلام والتوريد بالصوامع والشون، خاصة في ظل العمل بنظام الفترتين في شهر رمضان، إذ تبدأ الفترة الأولى من الساعة 8 صباحاً حتى 4 عصرا، لتتوقف ثم تستأنف أعمال التوريد في الفترة المسائية عقب الإفطار لتبدأ الساعة 8 وحتى 11 مساء.

وأكد «راشد» متابعة المحافظ اليومية لأعمال التوريد وتكليفاته بالعمل على حل أي معوقات ترصدها اللجنة، وتشديده بضرورة حصول المزارعين على مستحقاتهم دون تأخير، للخروج بموسم التوريد بالشكل المطلوب ووفق الخطة التي أعدتها المحافظة.