تعرف على ملامح الوضع المائى فى الدول العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرت الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه، تقرير الوضع الثالث للوضع المائى للمنطقة العربية بهدف توفير البيانات والمؤشرات التى تدعم متخذى القرار العربى فى تطوير إدارة منظومة الموارد المائية ووضع السياسات والاستراتيجات اللازمة لمجابهة التحديات المائية المتزايدة. وفى التقرير التالى نوضع تفاصيل التقرير فى النقاط التالية: يتضمن تقييم الوضع المائى بالبلدان العربية من خلال عدة مؤشرات (أكثر من 15 مجموعة من المؤشرات منها الاحتياجات المائية، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية) . يتضمن متابعة مؤشرات الإنجاز فى أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 بالأخص الهدف السادس ومنها خدمات المياه والصرف الصحى المناسب للجميع . تعد سلسلة تقارير الوضع المائى فى المنطقة العربية أداة استراتيجية يمكن لأعضاء مجلس وزراء المياه العرب استخدامها داخل البلدان لطلب الدعم لمواجهة تحديات المياه. يتناول التقرير تقييم الوضع المائي على مستوى 22 دولة عربية، حيث يلقى الضوء على احتياجاتهم واستخداماتهم المائية . يوضح التقرير ارتباط المياه بالشئون السياسية والخارحية من خلال الموارد المائية المشتركة . يكشف تناقص متوسط نصيب المواطن العربى من المياه العذبة المتجددة نتيجة الشح المائى فى المنطقة إلى نحو 565 متر مكعب فى السنة . سكان 17 دولة عربية يعيشون تحت حد الفقر المائى المقدر عالمياً بنحو 1000متر مكعب . عدد المحرومين في الدول العربية من خدمات مياه الشرب النقية يصل إلى حوالى 63 مليون نسمة . تقدر الموارد المائية (السطحية والجوفية) المتجددة العذبة الداخلية بحوالى 91 مليار متر مكعب في العام . المياه التى تنبع من خارج المنطقة العربية تصل إلى حوالى 163 مليار متر مكعب . المياه التى ساهمت مباشرة فى الزراعات المطرية وصلت إلى نحو 150 مليار مترمكعب سنوياً . الموارد المائية غير التقليدية وصلت إلى حوالى 74 مليار متر مكعب سنوياً . يستخدم من الموارد المائية غير التقليدية حوالى 29 مليار متر مكعب . ما تستخدمه الدول العربية من المياه العذبة يصل لنحو 235 مليار متر مكعب سنوياً . الزحف العمرانى على الغطاء الخضرى وصل إلى حوالى 188 ألف هكتار، الأمر الذى أدى الى إستبدال إستخدام المياه المستهلكة فى الزراعة المقدرة بحوالى مليار متر مكعب سنويا إلى استخدامها بالمنازل . سجل حدوث السيول الحادة 90 مرة فى الفترة من 2012- 2015 مؤدية إلى خسائر بشرية وتلفيات مادية تقدر بحوالى 840 مليون دولار فى المنطقة العربية . حجم الأمطار على المستوى العربى يبلغ قرابة 1400 مليار متر مكعب سنوياً يتبخر 63 % عدد المحرومين من خدمات الصرف الصحى الاَمن لحوالى 79 مليون نسمة. استغرق التقرير3 سنوات من التعاون مع نقاط الإتصال بالوزارات المعنية بالمياه في 22 دولة عربية 20- يساهم فى وضع السياسات وصناعة القرار وفى إعداد المشروعات الاستثمارية الهامة والسياسات الجديدة اللازمة لتطوير قطاع المياه فى المنطقة.

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