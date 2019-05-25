شكرا لقرائتكم خبر عن لو فاتتك صلاة الضحى .. اعرف من دار الإفتاء لها قضاء أم لا؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لأحد أمناء الفتوى بالدار أجاب فيه عن سؤال أحد المتابعين نصه: "إذا فاتتنى صلاة الضحى في وقتها فهل لها قضاء؟"
وقال أمين دار الإفتاء عبر الفيديو: "صلاة الضحى وقتها يبدأ بعد طلوع الشمس بثلث ساعة ويستمر إلى ما قبل أذان الظهر بحوالى 10 دقائق، وأقلها ركعتين ومتوسطها 4 وأكثرها قيل 8 ركعات وقيل 12 ركعة، ولو خرج هذا الوقت هل يجوز قضائها أم لا .. الإجابة يجوز".
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