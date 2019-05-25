شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يؤدون غدا امتحان مادة الرياضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف غداً الأحد امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2019/2018 لمادة الرياضيات في الساعة التاسعة صباحاً للفترة الصباحية للمدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والساعة الواحدة ظهراً للفترة المسائية للمدارس الخاصة والمعاهد القومية. وتستمر الامتحانات وفقاً للجدول الذي تم الإعلان عنه مسبقاً. Advertisements وكانت امتحانات الصف الأول الثانوى العام توقفت الخميس الماضى بسبب ارتفاع درجات الحرارة على أن تنتهى الامتحانات السبت المقبل 1 يونيو القادم.

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