شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس العسكري السوداني يصل القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى مطار القاهرة الدولي عصر اليوم عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني. ووصل رئيس المجلس العسكرى الانتقالي وصل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة.

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