شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء ليلة القدر .. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعاء ليلة القدر .. يتقرب المسلمون ويتضرعون إلى الله فى شهر رمضان وخاصة فى العشر الأواخر منه، أملا وطمعا فى إدراك ليلة القدر لذلك يقبلون على الدعاء فى ليلة القدر .

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دعاء ليلة القدر

ويبدأ المسلمون فى ليلة القدر من مساء اليوم السبت، وليلة القدر خير من ألف شهر من أدركها فاز، ودعاء ليلة القدر المأثور، هو ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: "قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي".

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أوضحت فى فيديو لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، سبب تغيير ليلة القدر وعدم ثبات موعدها كل عام، حيث أكدت أن سبب تغيير ليلة القدر وعدم ثبات موعدها أن الناس فى بادئ أى أمر تكون هممهم مشحونة ومقبلين على هذا الأمر مثل بداية رمضان نقبل على الصوم والصلاة وتلاوة القرآن الكريم، ولكن شيئا فشيئا يقل هذا الإقبال وتتراجع الهمم، فوضع الله سبحانه وتعالى ليلة القدر فى العشر الأواخر ليعيد الهمم من جديد، من أجل استمرار التاس فى العبادة وأن تتحرى الناس عن العبادة فى كل الأوقات.