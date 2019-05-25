شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب جزر الكوريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر، اليوم السبت، جزر الكوريل الخاضعة لسيطرة روسيا والمتنازع عليها مع اليابان، وفقا لما أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطى.

وقال المركز إن مصدر الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، على بعد 149 كيلو مترا جنوب مدينة سفيرو-كوريلسك، حسبما نقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، والتى أشارت إلى عدم وجود معلومات عن خسائر أو خطر حدوث تسونامى.