"مطواه" وتسريب امتحان.. ننشر تقرير غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أدى، صباح اليوم السبت، طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) امتحانات الدور الأول للعام الدراسي (2018 - 2019).

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، وتمت مراجعتها وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني، عدة ملاحظات -لم تؤثر على سير العملية الامتحانيه- على النحو التالي:.

- لجنة رقم 3318 بمدرسة طنطا الثانوية الزراعية بغرب طنطا (زراعي): قام الطالب (ح.ح.أ.أ) بتصوير الورقة الامتحانية لمادة أمراض النبات وبالتواصل مع رئيس اللجنة (ع. أ. ش. م. ر.) تم التحفظ على موبايل الطالب وتحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

Advertisements

-

لجنة رقم 2030 بمدرسة حلوان الثانوية الفنية التجارية بنين بحلوان (تجاري): قام الطالب (ح. ج. ح.) بتصوير امتحان مادة "تأمينات هندسية" وتحميله على جروب واتس آب باسم (الطريق إلى النجاح) وتم التواصل مع رئيسة اللجنة (ف. م. إ.) والتي تحفظت على موبايل الطالب المذكور وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

- لجنة رقم 3257 بمدرسة محمد سالم سالم للتعليم الأساسي بالفيوم (زراعي): في تمام الساعة الثامنة صباحًا وأثناء فتح مظاريف الامتحان، اقتحم (إ. م. ط.) الحجرة وتعدى باللفظ على المراقب الأول (خ. أ. م) وأثناء حديثه ذكر أنه موجه مالي وإداري ويحق له الاطلاع على الأوراق ومراجعتها وكيفية سير العمل للملاحظين وبالتواصل مع رئيس اللجنة طُلب منه استدعاء الشئون القانونية لاتخاذ اللازم من إجراءات قانونية حيال الواقعة.

- وصلت إشارة تليفونية من محافظة كفر الشيخ إدارة بيلا تفيد حضور 11 طالبًا في لجان متفرقة بعد وقت من بدأ الامتحان نتيجة تأخر القطار القادم من كفر الشيخ إلى بيلا ورفض رؤساء اللجان دخولهم إلى اللجان الامتحانية.

- لجنة رقم 2843 بمدرسة السلام الإعدادية بنين بالبداري (تجاري): قام الطالب (ح. م. م. أ) قبل دخول الامتحان بدخول لجنة رقم 17 وإحداث شغب وأثناء قيام رئيس اللجنة بإخراجه من اللجنة تواجد سلاح أبيض (مطواه) بحوزته وتم التحفظ على السلاح والسماح للطالب بأداء الامتحان وتم تحرير محضر حيازة سلاح رقم 5242 جنح البداري.